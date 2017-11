Schulsozialarbeit an Gymnasien wird aufgestockt

Erleichterung bei den Schulleitungen – Anträge fielen im vergangenen Jahr den Kürzungen im Haushaltsplan zum Opfer

NÜRTINGEN. Erleichterung bei den Schulleitern der beiden Nürtinger Gymnasien: Der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss gab jetzt grünes Licht für die Aufstockung der Schulsozialarbeit. Sowohl das Max-Planck-Gymnasium als auch das Hölderlingymnasium haben schon vor zwei Jahren eine Stellenaufstockung beantragt. Die Notwendigkeit wurde zwar im letzten Jahr im Kulturausschuss gesehen, doch der Gemeinderat hat die Zusage im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wieder einkassiert. Geschuldet war diese Entscheidung der angespannten Haushaltssituation.

Die Schulleitungen haben inzwischen wiederholt nachgefasst und in der Kulturausschuss-Sitzung bekräftigten Schulleiterin Petra Notz (MPG) und ihr Kollege Gerhard Kolb, stellvertretender Schulleiter am Högy, nochmals die Notwendigkeit. Die Schulsozialarbeiter seien stark in Intervention und Prävention eingebunden. Sehr zeitaufwendig sei die Einzelfallhilfe, sodass gar keine Zeit für offene Angebote bleibe. Petra Notz führt die zunehmende Beanspruchung der Schulsozialarbeit unter anderem auf sich verändernde Familienstrukturen und Kinder mit Migrationshintergrund zurück.