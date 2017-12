Sängerweihnacht und Ehrungen

Der Geist der Weihnacht kam zur Feier des Liederkranzes in die Friedrich-Glück-Halle

Männer- und Frauenchor des Liederkranzes bei den musikalischen Glückwünschen für die Geehrten und die Gäste in der Friedrich-Glück-Halle st

NT-OBERENSINGEN (st). Besinnliche Lieder an trautem Ort vom traditionellen Männerchor, vom gemischten Chor und in der neueren Chorformation Mixed Generation des Oberensinger Liederkranzes in der Friedrich-Glück-Halle vorgetragen, ließen nicht nur den Geist der bevorstehenden Weihnacht lebendig werden. Es war gleichsam auch ein Dankeschön an langjährige aktive Sänger für zahlreiche öffentliche Auftritte und an viele passive treue Mitglieder für ihre langjährige Unterstützung des Vereins durch finanzielle Förderung und Mithilfe. Wie in den vergangenen Jahren wurde dazu zur gemeinsamen Sängerweihnacht mit Jubilarehrungen durch den Verein, den Chorverband Karl Pfaff und den Deutschen Chorverband eingeladen.