„Qatar ist kein Terrorstaat“

14.06.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Bundestagsabgeordneter Michael Hennrich über die Krise in Arabien und seinen Frust über die parlamentarischen Beziehungen dorthin

Die Welt hat einen neuen Krisenherd: Arabien. Der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich ist Vorsitzender der deutsch-arabischen Parlamentariergruppe im Berliner Parlament. Wie sieht er die Lage?

Araber gegen Araber, fünf (unter Führung von Saud- Arabien) gegen einen (Qatar) – blicken Sie da noch durch?

Ich habe zumindest eine Vorstellung, worum es geht. Meines Erachtens geht es Saudi-Arabien darum, in der sunnitischen Welt bei den Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates so etwas wie einen Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen. Qatar hat schon in der Vergangenheit eine relativ eigenständige Außenpolitik betrieben. Und ich sehe das, was im Moment passiert, daher auch als Disziplinierungsmaßnahme.

Saudi-Arabien will also die Macht in dieser Region.