Paula-Quiz: Gewinner sind Geschwister

Auch an Ostern gab es ein Paula-Quiz. Viele Kinder haben mitgemacht – und sie haben natürlich das Lösungswort „Sonne“ rausbekommen. Da musste Zeitungsente Paula Print wieder einmal in die Lostrommel greifen, um die Gewinner zu ermitteln. Gezogen hat sie diesmal die Geschwister Naemi und Josias Hald aus Nürtingen, die ihren Gewinn, eine aufblasbare Paula, zusammen mit ihrem kleinen Bruder Florian bei NZ-Redakteur und Paula-Freund Andreas Warausch in dieser Woche gleich freudestrahlend in der Redaktion abholten. aw/Foto: psa