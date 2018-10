Ortschaftsratssitzung in Hardt

11.10.2018

NT-HARDT (pm). Zur Sitzung des Ortschaftsrats Hardt wird am Montag, 15. Oktober, 20 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses Hardt eingeladen. Die tagesordnung umfasst folgende Themen: Bürgerfragestunde, Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen; Beratung des Entwurfs des Haushalts- und des Wirtschaftsplans 2019 hier: Vorberatung und Anträge des Ortschaftsrates Hardt; Bebauungsplanverfahren „Schlagwiesen I“, hier: Beratung und Beschluss zum weiteren Vorgehen; Bekanntgabe und Verschiedenes.