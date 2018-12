Offenes Weihnachtssingen auf dem Schillerplatz

Nürtinger Zeitung und Werbering laden zum Singen ein

Die Organisatoren (von links) Hans-Peter Bader, Tillmann Adam (Senner Medien), Frank Schweizer (Werbering), Uwe Dornis (Sängerkranz Nürtingen), Herward Heidinger (Stadtkapelle Nürtingen) sowie Uli Reichenberger (Liederkranz Zizishausen) halten die Nürtinger-Zeitung-Sonderseite mit weihnachtlichen Liedtexten in ihren Händen, die zum Spontankonzert mitgebracht werden kann. Foto: Mangold

NÜRTINGEN (lh). Die Weihnachtszeit in Nürtingen wird dieses Jahr stimmungsvoll. Zum ersten offenen Weihnachtsliedersingen am Samstag, 22. Dezember, um 16 Uhr auf dem Schillerplatz sind alle, die Spaß am Singen haben, eingeladen. Dieses von Werbering und Nürtinger Zeitung initiierte Mitsingkonzert findet in Kooperation mit Hans-Peter Bader, dem ehemaligen Leiter der Nürtinger Musik- und Jugendkunstschule, sowie Nürtinger Chören und der Stadtkapelle Nürtingen statt.