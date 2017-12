Nürtinger Weihnachtsmarkt mit 32 Hütten bei der Stadtkirche eröffnet

Der Platz rund um die Nürtinger Stadtkirche bietet den idealen Rahmen: Mit 32 Hütten ist auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsdorf entstanden, das die Besucher weit über Nürtingen hinaus anspricht. Die Verlegung des Nürtinger Weihnachtsmarktes in die Altstadt vor 14 Jahren auf Anregung von OB Heirich, hat nicht zuletzt auch zusammen mit dem Adventsmarkt in der historischen Altstadt dazu beigetragen, dass sich Nürtingen hinter den größeren, bekannteren Weihnachtsmärkten nicht verstecken muss. 60 Marktleute sorgen in den 32 Hütten bis zum nächsten Wochenende für ein vielfältiges Angebot. Den Weg ins Weihnachtsdorf weisen die von Kinderhand und Erwachsenen hübsch geschmückten Tannenbäume. Die lebendige Krippe ist neben dem Karussell Anziehungspunkt für Familien. Eine ganze Reihe von Aktivitäten sorgen für ein attraktives Rahmenprogramm. Dabei darf natürlich auch der Besuch des Nikolauses nicht fehlen. Oberbürgermeister Otmar Heirich, der den Nürtinger Weihnachtsmarkt gestern Abend zusammen mit der Nürtinger Stadtkapelle unter Leitung von Herward Heidinger eröffnete, lobte das große Engagement zahlreicher Mitarbeiter, die mit zum Gelingen der wunderbaren Atmosphäre beigetragen haben. „Vom Bauhof bis hin zur inneren Verwaltung.“ Heirichs besonderer Dank galt Gabriele Frisch, die sich mit der Organisation wieder große Mühe gegeben hat. Außerdem dankte er Astrid Kipp, die den Adventsmarkt mit der Lichterkönigin Lucia organisiert. Dass die Menschen sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen, so Heirich, das sei nicht nur Sinn von Weihnachten. Die Möglichkeit, etwas zur Ruhe zu kommen, biete auch der Weihnachtsmarkt, der bis 17. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet ist. ali/Foto: Jüptner