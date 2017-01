Nürtinger hilft Kindern in Südamerika

Der Inhaber der Nürtinger Finanzberatung Plansecur, Kai-Uwe Rieger (links), unterstützt schon lange das Kinderwerk Lima. Neulich überreichte er an den Repräsentanten dieser Organisation, Jürgen Burst, einen Scheck in Höhe von 1500 Euro. Der Finanzplaner und Finanzcoach ist Pate von drei Schulkindern und kennt die Situation vor Ort in Südamerika persönlich. Das Kinderwerk Lima ermöglicht mittels der Patenschaften mehreren Tausend Kindern in den Slums von Lima in Peru und Asunción in Paraguay eine gute Schulausbildung und eröffnet damit den Kindern eine Perspektive fürs Leben. pm