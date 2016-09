Nürtinger Familie auf der SWR-Bühne

Beitrag wird am Montag in der SWR-Landesschau ausgestrahlt

NÜRTINGEN/KOBLENZ (pm). Familie Sowa aus Nürtingen ist am Sonntag, 4. September, auf der Programmbühne des „SWR-Fernsehen Familienfestes“ in Koblenz zu Gast. Gemeinsam mit SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein besuchen sie das Familienfest und berichten auf der Bühne unter anderem über ihren Herkunftsort und ihre Eindrücke vom Festbesuch. Der Beitrag wird in der „Landesschau Baden-Württemberg“ am Montag, 5. September, zwischen 18,45 und 19.30 Uhr ausgestrahlt. Die Familie hat den zweitägigen Ausflug bei „Landesschau Baden-Württemberg“ gewonnen.

Beim „SWR-Fernsehen Familienfest“ am erleben die Besucher Fernsehen zum Anfassen und Mitmachen. Sie können als Moderator vor laufender Kamera die Nachrichten präsentieren, mit Stars plaudern und hautnah mitbekommen, wie Fernsehen entsteht.

Die Reportage vom „SWR-Fernsehen Familienfest“ strahlt das SWR-Fernsehen am 11. September, von 16 bis 17.15 Uhr aus.