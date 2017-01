Nürtingen will sich bunt zeigen

19.01.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In der Seegrasspinnerei formierte sich ein Aktionsbündnis gegen die geplante AfD-Versammlung in der Stadthalle

Am kommenden Wochenende will die Partei „Alternative für Deutschland“ in der Nürtinger Stadthalle K3N eine ihrer Aufstellungsversammlungen abhalten. Doch ein Aktionsbündnis will diese Veranstaltung nicht unkommentiert lassen: mit „Nürtingen ist bunt“ will das Bündnis zeigen, dass man Populismus mit Vielfalt und Weltoffenheit begegnen möchte.

Volles Haus in der Kulturkantine der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Weit über hundert Teilnehmer folgten der Einladung von Pit Lohse, Andreas Mayer-Brennenstuhl, Michael Medla, Helmut Hartmann und Jochen Braunmüller in die Kulturkantine der Alten Seegrasspinnerei.

Sie sind die Initiatoren des am Dienstagabend gegründeten Aktionsbündnisses „Nürtingen ist bunt“. Mit bunten Aktionen, Kulturprogramm und einer Kundgebung will das Bündnis dem AfD-Parteitag in der Nürtinger Stadthalle begegnen.