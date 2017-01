Nürtingen und die Region auf der CMT

Weltgrößte Tourismusmesse in Stuttgart startet am 14. Januar – Digitale Angebote der Hölderlinstadt zum Ausprobieren

NÜRTINGEN (nt). Auch in diesem Jahr ist Nürtingen wieder mit dabei auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit – der CMT in Stuttgart – in Halle 6, Stand 6E50. Unter den mehr als 2000 Ausstellern aus fast 100 Ländern zeigt sich Nürtingen vom 14. bis 22. Januar wieder als ein besonderes Juwel der Region Stuttgart.

„Nürtingen ist so schee“, dieses Motto hat sich nicht nur Oberbürgermeister Otmar Heirich auf die Fahnen geschrieben, sondern auch Nürtinger und Besucher. Seit über einem Jahr gibt es die Möglichkeit, auch über Instagram die Schönheiten rund um die Hölderlinstadt zu posten. Alles unter dem Motto und dem Hashtag #NTsoschee.

Nürtingen setzt auf Facebook, Instagram und App

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich die Rad- und Wandertouren in der Region. Die Stadt Nürtingen hat hierfür schon Broschüren und Karten herausgegeben. Im letzten Jahr sind neben den bekannten Touren auch Spazierrunden dazugekommen. „Das Geoportal Nürtingen kann von unterwegs aus abgerufen werden“, beschreibt die Tourismusförderin Jasmin Kühnle.