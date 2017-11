Neuffener Straße wird gesperrt

10.11.2017

Am Sonntagvormittag demontieren Stadtwerke alte Straßenbeleuchtung

NÜRTINGEN (pm). Ein Teil der Neuffener Straße ist am Sonntagvormittag, 12. November, komplett für den Verkehr gesperrt. Der Grund, die Stadtwerke bauen Teile der alten Straßenbeleuchtung ab. Laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Nürtingen wurde in den vergangenen Wochen die alte Straßenbeleuchtung in der Neuffener Straße mit Hängeleuchten und Tragseilabspannungen durch moderne Mastleuchten ersetzt. Im letzten Schritt soll jetzt noch das alte Tragsystem demontiert werden. Hierfür ist eine Komplettsperrung der Neuffener Straße zwischen Carl-Benz-Straße und Werastraße am Sonntag, 12. November, zwischen 7.30 und 12 Uhr notwendig. Eine Zufahrt zu den Häusern, so die Stadtwerke, sei während dieser Zeit nur eingeschränkt möglich.