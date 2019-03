Neue Übungsstation im Galgenbergpark

„Sport frei“ heißt es am Montag, 11. März, im Galgenbergpark an der Trinkhalle. Denn um 14 Uhr wird dort von Oberbürgermeister Otmar Heirich eine neue Übungsstation für die „Generation der besten Jahre“ eingeweiht. Unter anderem werden hier dann die Trainingsmöglichkeiten an den Geräten erläutert. Mit diesen kann die Beweglichkeit gefördert, Muskelkraft aufgebaut und somit dem Stürzen vorgebeugt werden. Außerdem kann dort jeder die Balance schulen, Dehnübungen absolvieren, Leistung steigern und Kraft aufbauen. Die einzelnen Übungen werden an Ort und Stelle auf Hinweistafeln erklärt und können somit von jedermann zu jeder Zeit ausgeführt werden. Die Idee zu dieser Station kam von Walter und Christina Zink, deren Stiftung „Gesund älter werden“ es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Generation 50+ durch präventive Projekte gesundheitlich zu fördern. „Zusammen mit Bastian Kuthe, Sachgebietsleiter für die Garten-, Friedhofs- und Sportanlagen, haben wir diese Station aufgebaut“, erklärt Arno Hagelauer von der Stadt Nürtingen. Der Abteilungsleiter für Soziales hofft, dass die neue Übungsstation „Fünf Esslinger“ im Galgenbergpark zu einem Treffpunkt für Generationen wird. Mit dieser wird das Bewegungsangebot für die Generation 50+ um ein attraktives Element in Nürtingen erweitert. pm