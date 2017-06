Neue Schulleitung am Max-Planck-Gymnasium

01.06.2017, — E-Mail verschicken

Petra Notz aus Reutlingen folgt auf Ulrike Zimmermann

Simon Fezer

NÜRTINGEN (cl). Zum neuen Schuljahr 2017/18 übernimmt Petra Notz, die seit 1998 am Isolde-Kurz-Gymnasium Reutlingen tätig ist, die Leitung des Max-Planck-Gymnasiums. Sie tritt damit die Nachfolge von Rektorin Ulrike Zimmermann an, die sich zum Ende des laufenden Schuljahrs in den Ruhestand verabschieden wird. Ihr Stellvertreter wird Simon Fezer, der auf Jörg Buck folgt.

Petra Notz

Notz unterrichtet die Fächer Biologie und Deutsch und hat als Abteilungsleiterin vielfältige Erfahrungen unter anderem in den Bereichen der inneren Schulentwicklung, Qualitätssicherung und -entwicklung und in der Organisation von Unter- und Mittelstufe sowie in der Elternarbeit gesammelt.