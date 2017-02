Nachholbedarf oder eher vorbildlich?

24.02.2017, Von Anneliese Lieb

Mehrere Arbeitskreise bearbeiten in Nürtingen das Thema Inklusion – Stadtführer „NT barrierefrei“ in Vorbereitung

Aus dem Landesförderprogramm „Impulse Inklusion“ wird Nürtingen mit 18 000 Euro bedacht. Mittel, die in das Projekt „Barrierefrei unterwegs in Nürtingen“ fließen. Was in Sachen Inklusion sonst noch läuft in der Neckarstadt, zeigte Heike Händel jetzt im Sozialausschuss auf. Inklusion in der Praxis und im Alltag beleuchten verschiedene Arbeitskreise.

Ein Stadtführer „NT barrierefrei“ ist in Vorbereitung, um Menschen im Rollstuhl oder mit Gehhilfe die richtigen Wege aufzuzeigen. Foto: fotolia

NÜRTINGEN. In der Bundesrepublik gibt es 7,6 Millionen Schwerbehinderte. In Nürtingen, so Heike Händel, Abteilungsleiterin Soziales bei der Stadt Nürtingen, leben 3700 Personen mit einem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung über 50 Prozent). Um diesen Menschen ein möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen, müssen Barrieren abgebaut werden. Um auch Nichtbehinderte für das Thema zu sensibilisieren, hat die Stadt verschiedene Arbeitskreise auf den Weg gebracht. Hier treffen sich regelmäßig Haupt- und Ehrenamtliche, die genau drauf schauen, in welchen Bereichen Veränderungen möglich und notwendig sind.