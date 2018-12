MPG-Ensembles jubilierten in der Kirche

Konzerte des Max-Planck-Gymnasiums in Sankt Laurentius mit 350 Mitwirkenden waren sehr gut besucht

Die traditionellen Weihnachtskonzerte des Max-Planck-Gymnasiums lockten am Mittwoch, 19. und Donnerstag, 20. Dezember, zahlreiche Besucher in die weihnachtlich angestrahlte Stadtkirche St. Laurentius. Wie groß das Interesse an den Konzerten war, zeigt die Tatsache, dass die Einlasskarten für die Veranstaltungen bereits am ersten Ausgabetag vergriffen waren.

Schüler, Eltern und Lehrer des Max-Planck-Gymnasiums musizierten gemeinsam. pm

NÜRTINGEN. Mit rund 350 Mitwirkenden hatte das MPG viel zu bieten an diesen Abenden in der Adventszeit. Den stimmungsvollen Auftakt machte der Kammerchor unter der Leitung von Musiklehrer Herbert Kampmann. Beim melodischen „Glorious“ von Stephanie Mabey und Masa Fukuda übernahm Schülerin Sophia Bunk den Solopart.

Auf das rhythmisch sowie technisch anspruchsvolle Stück „This little babe“ (Benjamin Britten) folgte „A child is born in Bethlehem“ von Philip Stopford, das der Kammerchor fröhlich und schwungvoll mit Stimmsicherheit intonierte. Besonders viel Beifall bekam der Chor für Christi Cary Millers gefühlvoll vorgetragenes „Gloria in excelsis Deo!“, das Herbert Kampmann am Klavier begleitete.