Mitsing-Abend lässt „Licht“ hell strahlen

Eine tolle Überraschung und ein tolles Erlebnis: Das war vor Kurzem der Mitsing-Abend mit Rainer Arnold. An dessen Ende fragte sich keiner mehr, warum diese Art von Veranstaltung in Nord- und Mitteldeutschland die Wirtshaussäle füllt. Auch der Ansturm auf den Saal des Nürtinger Schlachthofbräu war riesig, die Stühle reichten nicht aus, und so saßen viele auf Tischen oder nahmen mit Stehplätzen vorlieb. Aber das störte keinen – gesungen wurde dennoch nach Herzenslust. Und die Bandbreite war enorm, reichte sie doch von „Die Gedanken sind frei“ über die Nummer eins der Leser-Hitparade („Country Roads“) bis zu „Tage wie diese“. Das gesamte Eintrittsgeld stellte der Bundestagsabgeordnete unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ zur Verfügung – und so konnte er dieser Tage unserem Redakteur Jürgen Gerrmann (rechts) die fantastische Summe von 2000 Euro übergeben. Allen, die Anteil an dieser großartigen Spende haben, gilt ein herzliches Dankeschön! jg/Foto: Ongere