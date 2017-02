Mit Volldampf in die Zukunft

28.02.2017

Die „Neckar-Knurrhähne“ hielten ihre Hauptversammlung ab

NÜRTINGEN (bh). „Mit Volldampf in die Zukunft“ lautete das Motto zur Hauptversammlung des Nürtinger Shanty-Chors „Die Neckar-Knurrhähne“. Nach dem Lied „Blaue Jungs vom Neckarstrand“ begrüßte der Vorsitzende Bernd Habermann mit großer Freude 80 Prozent der aktiven Mitglieder.

In seinem Jahresrückblick berichtete Habermann über 23 erfolgreiche Auftritte. Die Teilnahme an 43 Probenabenden habe bei durchschnittlich über 80 Prozent gelegen. Ein besonderer Dank ging an Hermann Kovacic, der als Chorleiter jeden Montag große Energie in die Probenarbeit investiere.

Dass der Chor technisch „gut rüberkommt“ ist das Verdienst von Alfred Giermann, der die Technik steuert. Dank ging auch an den Zweiten Vorsitzenden Hellmut Ullmann, der einen kameradschaftlichen „Pizza-Abend“ einmal monatlich eingeführt hat, an dem auch Schnuppergäste teilnehmen können.

Chorleiter Hermann Kovacic freute sich über die rege Teilnahme an den Übungsabenden und an den Konzertauftritten. Finanzchef Uwe Fischer vermeldete auch für 2016 wieder ein sehr positives Ergebnis, für das er einstimmig die Entlastung bekam. Für den Vorstand erbat Helmut Ullmann als Wahlleiter für die geleistete Arbeit die Entlastung. Auch diese erfolgte ohne Gegenstimme.