Mit einer milden Gabe nach Lech am Arlberg

15.12.2018, — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Einer der nächsten Spender kann sich auf einen dreitägigen Aufenthalt im Hotel Gotthard freuen

Mit unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ können nicht nur sechs regionale Projekte gewinnen, die in dieser 28. Saison finanziell unterstützt werden. Auch die Spender selbst haben in den kommenden Tagen wieder die Chance auf einen attraktiven Gewinn. Wir verlosen diesmal drei Übernachtungen im Hotel Gotthard in Lech.

NÜRTINGEN (lcs). Wenn das mal keine zusätzliche Motivation ist, einen Betrag der persönlichen Wahl auf eines der vier Spendenkonten der Weihnachtsaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung zu überweisen: Wer den Überweisungsträger bis zum kommenden Mittwoch, 19. Dezember, abgegeben hat, den kann die Glücksfee zum Abschluss der Aktion „Licht der Hoffnung“ Anfang März mit einem attraktiven Gutschein überraschen.