Malteser erfüllen Herzenswünsche

18.12.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Rettungsdienst möchte für schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase ein besonderes Zeichen setzen

Viele Menschen haben Herzenswünsche. Doch nicht wenige sind nicht mehr in der Lage, sich diese Träume selbst zu erfüllen – weil sie todkrank sind und nicht mehr lange zu leben haben. In dieser schwierigen Phase möchten die Malteser Ansprechpartner sein und Herzenswünsche erfüllen.

Der Malteser Hilfsdienst erfüllt unheilbar kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase Herzenswünsche. Foto: privat

NÜRTINGEN. Schwerstkranke Menschen ordnen, sofern sie dazu noch in der Lage sind, am Ende ihres Lebens ihre Angelegenheiten. Und in dieser Zeit kommen auch Wünsche auf, die sich die Kranken oder ihre Angehörige nicht mehr erfüllen können. Das kann ein Besuch im Fußballstadion beim Lieblingsverein, beim Konzert des Lieblingssängers oder ein Ausflug ans Meer oder in die Berge sein. „Träume und Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Diese letzten Wünsche, die den Menschen oft alles bedeuten, wollen wir ihnen erfüllen“, sagt Raphael Steber, Seelsorger in Diensten der Bezirksgeschäftsstelle Neckar-Alb des Malteser Hilfsdienstes.