Kommunalwahlen und Europawahl 2019

11.03.2019, — E-Mail verschicken

Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN/WENDLINGEN/KREIS ESSLINGEN (jog). Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, finden gleich vier verschiedene Wahlen statt. Neben den Gemeinde- oder Ortschaftsräten werden auch das Regionalparlament und der Kreistag gewählt. Zusätzlich sind die Bürger aufgerufen, ein neues Europaparlament zu wählen. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, sind die Kommunen bereits am Organisieren der Wahl. Dafür müssen die Wahlvorstände und Wahlvorsteher (auch für die Briefwahl) bestellt und die Wahlbezirke und Briefwahlbezirke gebildet werden. Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bis zum 28. März müssen die Parteien die Bildung ihrer Wahllisten abgeschlossen haben.

Wahlberechtigt sind bei den Kommunalwahlen neben Deutschen auch Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie bereits zum zweiten Mal Jugendliche ab 16 Jahren. Das gilt auch für die Kreistags- und Regionalwahlen, außer, dass Unionsbürger von der Regionalwahl ausgenommen sind.

Mit der Auszählung der Stimmen wird am Sonntag nach Schließung der Wahllokale mit der Europa- und Regionalwahl begonnen. Das Ergebnis wird noch am Wahlsonntag bekannt gegeben, während die Gemeinderats- und Kreistagswahlen erst am Montag ausgezählt werden. Alle Ergebnisse finden Sie nach den Auszählungen auf unseren Seiten zu den Wahlen 2019 in Übersichten und auch im Detail.

Der Kreisjugendring will mit einer Kampagne Jungwähler motivieren, sich an den kommenden Wahlen zu beteiligen. Hierbei können Jugendliche und Interessierte alles über die Kommunalwahlen 2019, also die Wahlen zu den Gemeinderäten, die Regionalwahl und die Kreistagswahl sowie natürlich über die Europawahl 2019 erfahren. Alles Wichtige zur Kampagne, den Stationen und Aktionen und den Veranstaltungen bis zu den Wahlen lesen Sie im Artikel "Wie funktioniert Kommunalwahl?" vom 8. März 2019.

Über die folgenden Links finden Sie alle Artikel und Infos zu den Parteien, Kandidaten und Listen zu den Gemeinderatswahlen 2019 in den Gemeinden und Ortschaften aus unserem Verbreitungsgebiet, der Wahl des Regionalparlaments 2019, der Wahl des Kreistags 2019 und der Europawahl 2019.

Anfang Mai 2019, genauer gesagt am 5. Mai, wählen die Nürtinger außerdem einen neuen Oberbürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber, Otmar Heirich, geht in den Ruhestand. Alles Wichtige rund um die OB-Wahl 2019 in Nürtingen finden Sie im Artikel "Oberbürgermeisterwahl 2019 in Nürtingen".