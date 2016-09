Kinder bauen sich ein Zuhause auf Zeit

Noch heute und morgen laden die Organisatoren aus Anlass des Weltkindertags zu Aktionen auf dem Museums-Vorplatz ein

„Kindern ein Zuhause geben“ lautet das Motto des diesjährigen Weltkindertags. Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Nürtingen thematisiert es auf lokaler Ebene mit Aktionen auf dem Areal vor dem Stadtmuseum und an der Steinach. Gestern war der Auftakt mit spannenden Programmpunkten, zu denen auch heute und morgen noch eingeladen wird.

Spiel, Spaß und Bewegung versprechen die Aktionstage in Nürtingen zum Weltkindertag. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr, eine halbe Stunde nach dem offiziellen Start um 15 Uhr zu den Nürtinger Weltkindertagen: Im Handumdrehen ist der Platz vor dem Stadtmuseum am Steinachdreieck mit über 100 Menschen bevölkert, viele Kinder, auch einige Eltern verschaffen sich einen Überblick über das Angebot. Die Ersten haben bereits mit Hämmern und Sägen für den Hüttenbau begonnen, mit dem das diesjährige Motto aufgegriffen wird. Im Café des Stadtmuseums, das seine Infrastruktur für die drei Veranstaltungstage bereitstellt, richten Mitglieder des afrikanischen Kulturvereins Namel Backwaren her, in einer Ecke glühen Ladegeräte für Akku-Batterien zum Betrieb der Schrauber und Bohrer, die den Kindern unter Anleitung von Pädagogen zur Verfügung stehen.