Irischer Besuch in Nürtingen

28.09.2018

Austausch der Heywood Community School mit Geschwister-Scholl-Realschule seit elf Jahren

Die irischen Schüler aus Ballinakill nahmen Bürgermeisterin Annette Bürkner vor dem Nürtinger Rathaus in ihre Mitte. pm

NÜRTINGEN (nt). Kürzlich waren irische und deutsche Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren zu Gast im Nürtinger Rathaus und wurden von Bürgermeisterin Annette Bürkner empfangen. „Allgemein finde ich solche Austauschmöglichkeiten sehr wichtig“, betonte Annette Bürkner. Es sei wichtig, andere Kulturen und Gebräuche kennenzulernen.

Die Schüler aus der Heywood Community School in Ballinakill in Irland sind diese Woche in Nürtingen und der Region unterwegs. Ein Besuch bei Ritter Sport in Waldenbuch, ein gemeinsamer Badeausflug ins Fildorado, ein Besuch im Porsche Museum, ein Schwarzlicht-Minigolferlebnis in Asperg und ein schwäbischer Kochkurs in der Schule stehen auf dem Programm. Für die Nürtinger Schülerinnen und Schüler wird die Reise nach Irland vom 10. bis 17. Oktober stattfinden.