In Nürtingen die Zukunft gestalten

09.03.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

OB-Kandidat Dr. Johannes Fridrich setzt auf einen Neuanfang und möchte dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen

„Zusammen anpacken – Nürtingen gestalten“ – mit diesem Slogan startet Dr. Johannes Fridrich in den OB-Wahlkampf. Der 41-jährige Jurist möchte Nürtingen wieder voranbringen. Wie er sich das vorstellt, darüber informierte er gestern bei einem Pressegespräch. „Ich stehe für einen Neuanfang und möchte dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen.“

Mit einer Pressekonferenz im Café Blumenhaus eröffnete OB-Kandidat Dr. Johannes Fridrich gestern zusammen mit seiner Ehefrau Astrid den Wahlkampf. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Er ist seit seinem siebten Lebensjahr bekennender VfB-Fan, seit eineinhalb Jahren mit seiner Frau Astrid verheiratet, zieht nächste Woche ins frisch renovierte Haus am Steinenberg um und sein nächstes Ziel ist, die Nürtinger bis zur Wahl am 5. Mai davon zu überzeugen, dass er der bessere Oberbürgermeister für Nürtingen ist. Am Donnerstagabend hat der Richter und Pressesprecher am Landgericht Stuttgart seine Bewerbung für das Amt des Nürtinger Stadtoberhauptes in den Rathausbriefkasten eingeworfen.