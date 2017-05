Hotel mit Biergarten am Neckar

18.05.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Reutlinger Investor stellte im Gemeinderat die überarbeiteten Pläne mit Neckarterrasse und Sitzstufen vor

Mit deutlicher Mehrheit sprach sich der Nürtinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag für die Ansiedlung eines Hotels mit Biergarten am Neckarufer aus. Entlang der Neckarstraße will ein Reutlinger Investor 91 Hotelzimmer mit Restaurant, Neckarterrasse und Sitzstufen hin zur Schauseite errichten. Wichtig ist den Räten, dass der öffentliche Zugang zum Flussufer bleibt.

Zwischen Neckarstraße und Neckar, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Freien Kunstakademie, will der Reutlinger Investor ein Hotel mit aussichtsreicher Neckarterrasse bauen. Entwurf: Sebrle

NÜRTINGEN. Ist ein Hotelneubau am Neckarufer mit Terrasse und Biergarten mit Blick zur Schauseite ein Gewinn für Nürtingen oder vergibt die Stadt die Chance, an einem der schönsten Plätze das Thema Stadt am Fluss entsprechend dem Ideenwettbewerb „Westlicher Neckar“ zu gestalten? Das war am Dienstag in der Gemeinderatssitzung die strittige Frage. Der Kompromissvorschlag von Bärbel Kehl-Maurer (SPD), den öffentlichen Zugang zum Neckar durch einen Vertrag zu regeln, brachte schließlich die Zwei-Drittel-Mehrheit für die Änderung des Bebauungsplanverfahrens „Neckarstraße“.