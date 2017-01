Haushaltswerkstatt mit Bürgern

NÜRTINGEN (pm). Am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr lädt die Gemeinderatsfraktion Nürtinger Liste/Grüne zu einer kleinen Haushaltswerkstatt ins Rathaus, Raum U 129, ein (Eingang bei der Stadtbücherei). Der Haushalt ist die Königsdisziplin der Kommunalpolitik und für die Bürgerschaft oftmals ein Buch mit sieben Siegeln. Deshalb will die Fraktion der Nürtinger Liste/Grüne mit den Bürgern das Gespräch suchen, Transparenz schaffen und Anregungen für die laufenden Haushaltsberatungen von den Bürgern bekommen. Manche Städte gehen nicht nur dazu über, den Haushaltsplan transparent und verständlich zu machen, sondern sie gehen so weit wie zum Beispiel die Stadt Stuttgart und stellen einen regelrechten Bürgerhaushalt auf. Dabei können die Einwohner konkrete Vorschläge machen, wo die Schwerpunkte gesetzt und finanzielle Mittel eingesetzt werden sollen. So weit ist man in Nürtingen zwar noch nicht, aber die Fraktionsvorsitzende der Nürtinger Liste/Grüne Claudia Himmer und Stadtrat Dieter Braunmüller erläutern bei der kleinen Haushaltswerkstatt den Aufbau und Inhalt des Zahlenwerks und freuen sich über Anregungen.