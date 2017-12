„Grüne Stadt“ zurückgestellt

07.12.2017, Von Uwe Gottwald

Antragsteller müssen sich aus formalen Gründen gedulden

NÜRTINGEN. Mitte November stellten die Nürtinger Gemeinderatsfraktionen von Nürtinger Liste/Grüne, NT 14 und SPD einen gemeinsamen Antrag unter dem Titel „Grüne Stadt am Neckar“, der sich auf große Bauvorhaben im Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe des Neckarufers bezog (wir berichteten). So wurde beantragt, beim Wörth-Areal auf eine zweireihige Bebauung zu verzichten. Favorisiert werde eine einreihige Bebauung, dafür gebe es interessierte Investoren, denen Gelegenheit gegeben werden solle, ihre Pläne vorzustellen. Außerdem sollten die derzeitigen Pläne und die Umsetzung für ein Hotel am Neckar zwischen der Neckarstraße und dem Flussufer nicht weiterverfolgt und sich eine Bebauung stattdessen nach den Plänen des ersten Preisträgers aus dem bereits abgeschlossenen Ideenwettbewerb richten.

Nachdem der Antrag als Tischvorlage im November im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung eingebracht worden war, traf eine Mehrheit in der sich unmittelbar anschließenden nichtöffentlichen Sitzung jedoch den Grundsatzbeschluss, die Grundstücke an der Neckarstraße zu veräußern. Deshalb gelte eine Sperrfrist von sechs Monaten, in der zu diesem Thema keine erneute Beratung beantragt werden könne, teilte Oberbürgermeister Otmar Heirich am Dienstag im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Gemeinderats mit.