Gospelkirchentag mit Rhythm ’n joy

01.10.2018

40 Sänger von Chören aus der Region traten in Karlsruhe auf – Breites Spektrum an traditionellen und modernen Gospels

Auftritt in der Karlsruher Auferstehungskirche: Mitglieder der Chöre Rhythm ’n joy aus Nürtingen, AmazSing aus Wiesensteig und No Distance aus Geislingen beim Gospelkirchentag. pm

NÜRTINGEN (pm). Mit einem Festgottesdienst ging kürzlich der Gospelkirchentag in Karlsruhe zu Ende. In den Reihen waren Sänger und Sängerinnen aus Nürtingen zu finden. Eigens für diesen Kirchentag hat die Chorleiterin Angela Sieg aus ihren drei Chören einen Chor zusammengestellt. Begeisterte „Gospler“ aus den Chören „AmazSing“ aus Wiesensteig, „No Distance“ aus Geislingen und „Rhythm´n joy“ aus Nürtingen nahmen die längere Anfahrt auf sich, um ein Konzert zu geben.

Unter dem Motto „Ökumenische Gospelnacht“ waren an 25 verschiedenen Standorten und Kirchen mehrere Gospelchöre zu hören. Und so konnte man in der Altkatholischen Auferstehungskirche die Chöre von Angela Sieg hören. Über vierzig Sänger begeisterten in dieser grandiosen Akustik das Publikum. Und bereits beim zweiten Lied standen die Menschen in den Kirchenbänken und klatschten und sangen begeistert mit.