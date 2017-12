Gospel im Advent

11.12.2017, Von Carolin Schäfer — E-Mail verschicken

Der Chor Lichtstrahlen sang in der Versöhnungskirche

Der Chor Lichtstrahlen bezauberte die Zuhörer mit adventlichen Weisen. cas

NÜRTINGEN. Zahlreiche Zuhörer brachte der Gospelchor Lichtstrahlen am vergangenen Samstag, erstmals in der Versöhnungskirche in Nürtingen, in adventliche Stimmung. Das Programm „Gospel im Advent – Joy to the world“ des Chores der Evangelischen Kirchengemeinde Nürtingen-Zizishausen stimmte die Zuhörer auf Weihnachten ein.

„Heute machen wir uns empfänglich für die Botschaft des Advents und Weihnachten“, so Pfarrer Markus Frank. Für ihn war es eine große Freunde, den Chor Lichtstrahlen in der Versöhnungskirche begrüßen zu dürfen. Musikalisch unterstützt wurde der Chor von der ehrenamtlich spielenden Band rund um Michael Rath mit Keyboard, Gitarren, Saxofon und Schlagzeug.