Gleich nach dem Osterhasen kommt Paula Print

15.03.2018, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Gestern Auftaktveranstaltung: Am Projekt „Zeitung in der Grundschule“ nehmen ab 9. April 868 Schüler teil

Erst einmal kommt der Osterhase. Aber dann ist wieder Paula Print der große Star. Die Zeitungsente ist das Maskottchen der Nürtinger/Wendlinger Zeitung. Und beim Projekt „Zeitung in der Grundschule“ wird sie sicherlich unter den beinahe 900 teilnehmenden Schülern viele Freunde finden. Gestern gab es im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse die Auftaktveranstaltung.

Die Lehrer wurden gestern in der Kreissparkasse von den Projekt-Verantwortlichen auf „Zeitung in der Grundschule“ vorbereitet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Eigentlich sind ja Schüler – und vielleicht auch die Lehrer – manchmal ein bisschen traurig, wenn die Ferien zu Ende gehen. Nach den Osterferien wird das in diesem Jahr anders sein. Denn dann startet direkt am 9. April das vierwöchiger Projekt „Zeitung in der Grundschule“.