Gemeinsame Schnittmenge bei Haushaltsanträgen

24.02.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Fraktionen legen ihren Wunschkatalog mit 83 Anträgen vor – Hölderlinhaus, Schulsanierungen und Sporthalle

Nach Jahren der Zurückhaltung soll in Nürtingen wieder investiert werden. Wo die Fraktionen ihre Prioritäten setzen, war jetzt den Haushaltsreden zu entnehmen. Insgesamt wurden 83 Anträge vorgelegt, zu denen die Verwaltung in den nächsten Wochen Stellungnahmen erarbeiten muss. Was dann durchgeht, zeigt sich im März bei der Etat-Verabschiedung.

NÜRTINGEN. „Wir sehen für unsere Stadt die große Chance, wenn wir die Weichen richtig stellen, unser etwas verschlafen wirkendes Nürtingen für die nächsten vier Jahre mit Investitionen von über 80 Millionen Euro neu aufzustellen“, sagte Hermann Quast, Vorsitzender der Fraktion Liberale-Aktive Bürger-FWV. Projekte wie das Hölderlinhaus, Kindertagesstätten, die Sporthallen beim MPG und auf der Schreibere, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Östliche Bahnstadt und die Entwicklung der Gewerbegebiete sollen ohne Verzögerungen umgesetzt werden. Gleiches gelte für die Erschließung der dringend notwendigen Wohnbauflächen. Darüber hinaus müsse der Sanierungsstau aufgelöst werden. Das bedeutet für Quast ein Gesamtsanierungsprogramm für die städtischen Bildungseinrichtungen mit Priorisierung.