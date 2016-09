Gekapptes Glasfaserkabel legt Firmen lahm

20.09.2016, Von Uwe Gottwald und Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Unsere Zeitung und andere Nürtinger Unternehmen im Gewerbegebiet Steinach waren gestern vom Internet getrennt

Und dann ging nichts mehr: ein gekapptes Glasfaserkabel hat gestern dafür gesorgt, dass im Gewerbegebiet Steinach etliche Unternehmen keinen Internet- oder Telefonzugang hatten. Bei unserer Zeitung fielen die Webseite, der E-Mail-Verkehr und der Zugang zu unseren digitalen Produkten aus. Noch schlimmer erwischte es den Werkzeugmaschinenhersteller Metabo.

Am Deiningerbrückle musste ein neues Glasfaserkabel verlegt werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wie abhängig man von einer funktionierenden Internetverbindung ist, merkt man oft erst dann, wenn sie nicht mehr funktioniert. Gestern Vormittag war mit einem Schlag ein ganzes Gewerbegebiet offline. Ein Sprecher der Telekom sprach von einer „Fremdfirma“, die bei Arbeiten ein Kabel beschädigt habe. Es seien lediglich 24 Anschlüsse betroffen. Was jedoch dem Pressesprecher kurz die Sprache verschlug war die Tatsache, dass mit diesen Anschlüssen vornehmlich Firmen versorgt werden. Betroffen war nicht nur unsere Zeitung. Metabo und Bürotex waren ebenso ohne Netzzugang wie das Autohaus Deininger.

Christoph Deininger, der ganzen Tag über mit dem Smartphone versuchte, die Firma am Laufen zu halten, klagte: „Wir kommen mit den Reparaturaufträgen in Verzug, weil wir keine Ersatzteile bestellen können und die bei Reparaturen oft notwendige Kommunikation mit dem Hersteller der Fahrzeuge nicht möglich ist“, auch die EC-Kartenzahlung sei nicht mehr möglich.

Die Panne passierte direkt vor seiner Haustür, im Laufe des Tages trug er immer mehr Informationen zusammen: Vermutlich gab es ein Missverständnis im Zusammenhang mit der Sanierung der kleinen Fußgängerbrücke von der Gottlieb-Daimler-Straße über die Steinach zur Neuffener Straße. Dort quert auch die Internetleitung den Bachlauf, im Zuge der Bauarbeiten sei eine Behelfsleitung gelegt worden. Diese sei dann absichtlich gekappt worden, ohne dass jedoch die eigentliche Leitung bereits betriebsbereit war. Zwar seien die Leerrohre dafür schon verlegt worden, jedoch die entsprechenden Leitungen noch nicht eingezogen gewesen, hieß es vor Ort. Eine andere Version lautete, dass man eine bereits funktionierende Leitung an anderer Stelle wähnte.

Metabo ohne Verbindung zum Werk in Schanghai

Gestern Nachmittag waren die Arbeiter einer eigens beauftragten Firma fieberhaft zugange, die Leitungen einzuziehen. Bis alle Anschlüsse verbunden sind, werde es aber noch bis heute Vormittag dauern, hieß es.

Bei der Firma Metabo war der Ausfall besonders fatal: Zwar laufen der EMail-Verkehr und der Internetauftritt über ein Rechenzentrum der Nürtinger Stadtwerke, das von dem Ausfall nicht betroffen war. Allerdings waren tagsüber im Werk sämtliche Festnetzanschlüsse nicht erreichbar. Auch die Datenleitungen zu den Standorten im Ausland waren betroffen. Um sichere Verbindungen zu gewährleisten, sind die Werke und Niederlassungen des Unternehmens mit Direktleitungen verbunden. Sie werden von der Telekom bereitgestellt. Auch das Warenwirtschafts- und Buchhaltungssystem läuft über diese Leitungen. Die Server stehen in Nürtingen, gesteuert wird damit aber auch die Produktion in China. „Wir haben keine Verbindung zum Werk in Schanghai“, sagte der Metabo-IT-Chef Thomas Rinas. Doch ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem sei unabdingbar für die Produktion. Die EDV-Techniker arbeiteten gestern Abend mit Hochdruck daran, den Datenverkehr so umzuleiten, dass das defekte Telekom-Kabel umgangen werden kann. „Ein Ausfall von einem ganzen Tag ist schon enorm“, so Rinas.

Aktuelle Berichte blieben auf der Strecke

Auch bei unserer Zeitung zeigten sich die Auswirkungen des Netzausfalls: Zwar funktionierten die Telefone einwandfrei. Dafür war die Internetseite www.ntz.de außerhalb des Verlagsgebäudes nicht erreichbar. Auch das digitale Angebot unserer Zeitung, wie beispielsweise das E-Paper, waren für unsere Leser nicht verfügbar.

Die E-Mail-Server hatten durch den Netzausfalls ebenfalls einen unfreiwilligen freien Tag. Aktuelle E-Mails kamen nicht an und konnten auch nicht gesendet werden. Deshalb fehlen in der heutigen Ausgabe auch aktuelle Berichte, wie zum Beispiel der Text über das Mountainbike-Cityrennen in der Nürtinger Innenstadt. Ein Artikel unserer Redaktionsleiterin Anneliese Lieb konnte heute nicht erscheinen, weil die Fotos von der E-Mail nicht ins Redaktionssystem verschickt werden konnten. In den anderen Abteilungen von Senner Verlag und Senner Druckhaus sah es nicht anders aus.

Egal ob Anzeigenannahme oder Druckaufträge – beinahe alles wird heute digital abgewickelt. Druckvorlagen werden über das Internet übertragen. Auch die Seiten für den überregionalen Teil unserer Zeitung werden von unserer Partnerredaktion, den Stuttgarter Nachrichten, elektronisch übermittelt. Vorausgesetzt, der Zugang zum Internet funktioniert.

Betroffen waren auch Kunden von Senner Medien, denen das Unternehmen Internetdienstleistungen zur Verfügung stellt.

Von Metabo und Bürotex war zu hören, dass dies schon der zweite Netzausfall binnen zwei Wochen sei – damals war allerdings kein gekapptes Kabel die Ursache, sondern technische Probleme in einem Vermittlungsknoten in Stuttgart. Auch hier habe es einige Stunden gedauert, bis der Schaden behoben war.

Das zeigt, dass bei allem Jubel über die Vernetzung, Industrie 4.0 oder wie auch immer der aktuelle Internet-Hype gerade genannt wird, die digitale Infrastruktur fehlerfrei funktionieren muss. Sonst hängt unsere Wirtschaft buchstäblich am seidenen Faden.