Gedenkinitiative wird gefördert

03.05.2017, — E-Mail verschicken

Initiative plant Ausbau ihres Internetauftritts

NÜRTINGEN (pm). Die Gedenkinitiative für die Opfer und Leidtragenden des Nationalsozialismus in Nürtingen, die seit fünf Jahren in der Öffentlichkeit aktiv ist, erhält eine finanzielle Förderung aus Landesmitteln durch die Landeszentrale für politische Bildung in Höhe von 562 Euro. Wie von der Initiative beantragt, sollen die Fördermittel zusammen mit einer Unterstützung durch die Stadt Nürtingen dazu verwendet werden, das bereits bestehende Dokumentations- und Erinnerungsportal www.gedenken-nt.de auf eine sicherere und professionellere Grundlage zu stellen, so die Initiative in einer Pressemitteilung. Eine Benutzerverwaltung soll den Internetauftritt auch zum Forum für die Zusammenarbeit mit Schulen und am Thema interessierten Einzelnen machen. Damit möchte die Initiative eine digitale Ergänzung und Erweiterung zum „Denk-Ort“ an der Kreuzkirche schaffen, an dem in regelmäßigem Wechsel in Form von Kurz-Biografien an das Schicksal von Verfolgten und Leidtragenden des Naziregimes in Nürtingen erinnert wird. Der „Denk-Ort“ wurde 2015 nach einem Gemeinderatsbeschluss von der Stadt Nürtingen und der Gedenkinitiative geschaffen.