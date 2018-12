Gänsehaut-Momente in der Carnegie Hall

21.12.2018, Von Peter Linnartz — E-Mail verschicken

„Freude, schöner Götterfunken“: Sänger des Gesangvereins Raidwangen durften in New York an einem außergewöhnlichen Beethoven-Konzert mitwirken

Sänger des Gesangvereins Raidwangen wirkten Anfang Dezember bei einem großen Chorkonzert in der New Yorker Carnegie Hall mit (wir berichteten). Ein außergewöhnliches Erlebnis, wie Peter Linnartz, Vorstandsmitglied des Vereins, im Folgenden in seinem Reisebericht schreibt.

Die Sänger aus Raidwangen beim Empfang nach dem Konzert – vorne rechts Dr. Jonathan Griffith mit Chorleiter Thomas Preiß. Foto: privat

NT-RAIDWANGEN/NEW YORK. Seit gut einer Woche sind wir – acht Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Raidwangen 1898, eine Gastsängerin und eine Begleitperson – wieder zurück von unserer Konzertreise nach New York, die in unser aller Gedächtnis wohl als gelungen und als einschneidendes Erlebnis verankert bleiben wird. Obwohl die Reise (aufgrund der Teilnahmegebühr des Veranstalters und der jahreszeitlich bedingten teuren Hotelübernachtungen) mit hohen Kosten verbunden war, sind sich alle Teilnehmer einig, dass sich für diese einmalige Gelegenheit, einmal in der Carnegie Hall in New York gesungen haben zu dürfen, jeder Euro gelohnt hat.