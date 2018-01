Förderer der Heinrichsquelle

08.01.2018, — E-Mail verschicken

Alfred Schöll wurde heute vor hundert Jahren geboren

NÜRTINGEN (red). Am heutigen 8. Januar jährt sich der Geburtstag von Alfred Schöll zum 100. Mal. Der frühere langjährige Stadtrat und Nürtinger Arzt hat in seiner Heimatstadt viele Spuren hinterlassen. Alfred Schöll (Bild) wurde am 8. Januar 1918 in Nürtingen als dritter Sohn des Brauereibesitzers Heinrich Robert Schöll und seiner Frau Anna-Luise geborene Strenger geboren. Während seine beiden älteren Brüder Heinrich Helmut und Richard und später auch der Ehemann seiner jüngeren Schwester Annelise, Friedrich Krämer, in die vom Großvater Heinrich Jakob Schöll 1877 gegründete Brauerei eintraten, zog es ihn aus tiefer innerer Überzeugung, den Menschen helfen zu wollen, zur Medizin.

Er studierte Medizin in Tübingen und Straßburg, wo er seine spätere Frau Margot, eine gebürtige Baden-Badenerin, kennenlernte, mit der ihn eine 60 Jahre währende Ehe verband. Nach Kriegsjahren in Russland vertiefte er seine medizinische Ausbildung zum Facharzt für innere Medizin.