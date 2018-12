In Neckartailfingen hieß es „Manege frei für den Weihnachtszirkus im Pfarrboschen!“Im Rahmen des diesjährigen Weihnachtsreitens verwandelten die Vereinsmitglieder die Reithalle in eine riesige Zirkusmanege und entführten die fast 200 Zuschauer in die Welt des Weihnachtszirkus. Durch das…

Mehr