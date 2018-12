Essensspende für Bedürftige

24.12.2018, — E-Mail verschicken

Hotel am Schlossberg serviert ein weihnachtliches Menü

NÜRTINGEN (pm). Wie bereits im letzten Jahr, findet vom Best Western Hotel Am Schlossberg am ersten Weihnachtsfeiertag wieder eine Essenspende für Menschen in Armut und Wohnungsnot statt. Gemeinsam mit Christa Stolle vom Nürtinger Tagestreff in der Paulinenstraße 16 hat Küchenchef Daniel Tobias Mata ein mehrgängiges Menü zusammengestellt. Gekocht wird für 35 Personen, die sich auf Rinderkraftbrühe mit Kräuterflädle, verschiedene Salate, Sauerbraten mit Sauce, Blaukraut und Knödeln sowie Apfelküchle zum Nachtisch freuen können.