Erfolgreicher Adventsflohmarkt

19.12.2018, — E-Mail verschicken

Spende zu Gunsten der katholischen Familienpflege

NT-OBERENSINGEN (pm). Bereits zum sechsten Mal in Folge gab es im ökumenischen Gemeindehaus K2O in Oberensingen dieses Angebot am Wochenende vor dem ersten Advent. Wieder kamen zahlreiche gut erhaltene Deko- und Bastelartikel zusammen, die neue Besitzer fanden. Eine vernünftige Form, verantwortungsvoll mit Waren umzugehen. Und das alles für einen guten Zweck. Zahlreiche Besucher aller Altersstufen nutzten die Möglichkeit zum günstigen Einkauf von Dekoartikeln und zu Gespräch und Begegnung in der Café- Ecke. Gabriele Jahn und Gabriele Leuser-Vorbrugg, die beiden Verantwortlichen, konnten anschließend den Erlös von 917,20 Euro an die Katholische Familienpflege spenden. Eine nicht unerhebliche Summe, wenn man die üblichen Flohmarktpreise bedenkt. Die übrige Ware wurden an drei umliegende Diakonieläden gespendet.