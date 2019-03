Mit einem Konzert in der katholischen Kirche in Harthausen haben die Musiker des Aichtaler Vereins „Help and Music“ 7000 Euro für die Deutsche Cleft-Kinderhilfe erspielt. „Damit können wir 28 Spaltkindern eine Operation ermöglichen“, berichtet Jörg Beutel, der Gründer des Vereins. 33 Musiker hatten…

