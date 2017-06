Elektrofahrzeug für Pflegedienst

Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins Nürtingen

Auf 435 Jahre Mitgliedschaft beim Krankenpflegeverein können die Geehrten zurückblicken: Von rechts Lothar Barth, Gerhard Reinisch, Fritz Seybold, Sonja Tschöpe, Elisabeth Seybold, Lothar Tschöpe, Manfred Speidel, Heidi Speidel, Sannah Miletic, Ruth Hayn, Gundis Eisele. Links im Bild Silvia Gehring (Vorstand), Werner Burbach (Vorstandsvorsitzender) und Elfriede Gall (Ausschuss). pm

NÜRTINGEN (kd). Sehr gut besucht war die 105. Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins Nürtingen im katholischen Gemeindehaus. Eröffnet wurde die Versammlung mit Musikstücken auf der Klarinette von drei Schülern der Musikschule Nürtingen. Der Technische Beigeordnete der Stadt Nürtingen, Andreas Neureuther, wies in seinem Grußwort auf die wertvolle Arbeit des Krankenpflegevereins in einer immer älter werdenden Gesellschaft hin. Auch auf das geplante Pflegeheim in Reudern, das nach Fertigstellung vom Krankenpflegeverein betrieben wird, ging Neureuther kurz ein.