„Ein Urgestein“ mit konsequenter Haltung

20.12.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Jürgen Balz gehörte fast 30 Jahre dem Nürtinger Gemeinderat an – OB Heirich und Dr. Unger dankten für das Engagement

Jürgen Balz hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Seine Meinung hat er im Nürtinger Gemeinderat fast 30 Jahre konsequent vertreten. Am Dienstag sagte der Nürtinger Schlossermeister Adieu und wurde von den Ratskollegen und den Mitarbeitern der Verwaltung mit Standing Ovations verabschiedet.

OB Heirich dankte Jürgen Balz für sein kommunalpolitisches Engagement. Fotos: ali

NÜRTINGEN. Oberbürgermeister Heirich bezeichnete Jürgen Balz in seiner Laudatio als „Urgestein“ des Nürtinger Gemeinderats. Am 12. Dezember 1989 ist Balz auf der Liste der Freien Wähler in den Nürtinger Gemeinderat eingezogen. 46 Jahre alt war er damals, „ein Jungspund“, so OB Heirich. Jetzt nach fast 30 Jahren macht Jürgen Balz wenige Monate vor der Kommunalwahl für einen Jüngeren Platz. Als Nachrücker wurde Dietmar Besemer aus Reudern von Oberbürgermeister Heirich verpflichtet.