Ein neuer Elektro-Renault Zoë für die Diakoniestation Nürtingen

08.03.2018, — E-Mail verschicken

Die Stiftung Ökowatt Nürtinger fördert seit nunmehr zehn Jahren verschiedenste Klimaschutzprojekte in Nürtingen. „Trotz dem von der Bundesregierung ausgegebenen Ziel, eine Million Elektroautos bis 2020 auf die Straßen zu bringen, sind wir noch weit davon entfernt“, sagt Dr. Renate Kostrewa von der Stiftung Ökowatt. Mit der Förderung von je einem Elektroauto für die Pflegedienste der Diakonie und des Krankenpflegevereins soll die E-Mobilität im innerstädtischen Bereich sichtbar gemacht werden. Es soll verdeutlicht werden, dass mit der in Nürtingen vorhandenen Infrastruktur Elektroautos insbesondere auf Kurzstrecken einen wertvollen Beitrag zur Reduktion von CO2 und Feinstaub leisten können. Am Mittwochvormittag hat die Stiftung Ökowatt durch ihre Zweite Vorsitzende Heide Berner (Zweite von links) und den Kuratoriumsmitgliedern Oberbürgermeister Otmar Heirich (rechts), und dem Klimaschutzmanager Thomas Kleiser (links) offiziell einen Renault Zoë an den Geschäftsführer der Diakoniestation Nürtingen, Jochen Schnizler (Zweiter von rechts) übergeben. Die Stiftung Ökowatt wird über ein Jahr hinweg Nutzungsdaten erheben und auswerten, um Ökowatt-Mitgliedern und der Nürtinger Öffentlichkeit Erfahrungsberichte zur Verfügung zu stellen. Die Diakoniestation hat insgesamt 30 Autos in ihrer Flotte, die täglich innerstädtische Kurzstrecken fahren. Jochen Schnitzler ist begeistert vom neuen Fahrzeug: „Wir hatten bislang Bedenken und eigentlich keine Erfahrung mit Elektroautos, aber dieses wird definitiv nicht das letzte in unserem Fuhrpark sein“. pm/Foto: Holzwarth