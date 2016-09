Ein Nachmittag zum Durchatmen

08.09.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

NZ-Leserfahrt: Führung durch Stift Urach und ein Orgelkonzert in der Amanduskirche

Stift Urach und die Amanduskirche waren am Donnerstag Ziel unserer Leserfahrt. Im Einkehrhaus der evangelischen Landeskirche gab es ein Wiedersehen mit Kirchenrätin Bärbel Hartmann sowie mit Susanne und Michael Karwounopoulos. Er war neun Jahre Gemeindepfarrer in Wolfschlugen und ist seit 2014 Dekan im Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen.

Kirchenrätin Bärbel Hartmann, die Leiterin des Uracher Einkehrhauses, gab auf unterhaltsame Weise Einblick in die Geschichte des Stifts. Fotos: Lieb

NÜRTINGEN/BAD URACH. „Das war ein sehr schöner Nachmittag“, „ich wusste gar nicht, dass Urach so eine schöne Kirche hat“, „ein wunderbares Orgelkonzert“ – Aussagen von Teilnehmern, die nach diesem Ausflug ins Ermstal mit einer Fülle an Eindrücken an den Neckar zurückkehrten.

Im Stiftshof, der mit der alten Linde eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlt, begrüßten Bärbel Hartmann, seit zehn Jahren Leiterin des Stifts, und ihre Kollegin Ute Bögel, die Gäste aus dem Nürtinger Raum.