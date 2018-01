Ein gerne erlaubter Hausfriedensbruch

03.01.2018, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Der italienische Liedermacher und Komponist Giorgio Conte präsentiert sein Programm „Sconfinando“

Italienische Lieder sind in Deutschland schon immer gerne gehört worden. Ob Adriano Celentano, Zucchero, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Umberto Tozzi oder Alice – die Songs klingen nach Urlaub. Einer der großen Liedermacher und Komponisten in Italien ist Giorgio Conte. Für „Licht der Hoffnung“ kommt der Künstler am Samstag, 6. Januar, nach Unterensingen.

Der italienische Musiker Giorgio Conte gibt am Samstag ein Konzert in Unterensingen. Foto: pm

Zwar ist Giorgio Conte nicht ganz so berühmt wie sein älterer Bruder Paolo Conte. Musikalisch steht der im April 1941 in Asti im Piemont geborene Giorgio Conte dem berühmten Paolo Conte aber in nichts nach. Er ist Sänger, Liedermacher und Komponist. So wie sein Bruder arbeitete auch er in einer Anwaltskanzlei, die er dann im Jahr 2000 für immer zusperrte, um sein Leben von da an vollständig der Musik zu widmen.