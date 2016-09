Ein Denkmal für Hölderlin

15.09.2016, Von Uwe Gottwald und Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Statue des Dichters wird am Steinach-Dreieck aufgestellt – Rotary-Club finanziert das Werk

Nürtingen bekommt ein Hölderlin-Denkmal, gestiftet vom Rotary Club Kirchheim-Nürtingen. Bei der Stadt verbleiben Kosten für die Aufstellung, die Bronze-Statue soll einen Platz am Steinachdreieck bekommen. Einzig Dieter Braunmüller und Thomas Kress sprachen im Ausschuss Alternativen zum Standort an, der Beschluss fiel am Ende jedoch einstimmig aus.

Das Denkmal soll da stehen, wo der Gehweg von der Alleenstraße am Neckar entlang zur Steinach-Mündung abzweigt (rechts). Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Rotary Club sei auf die Stadt mit dem Angebot zugekommen, die Kosten für die künstlerische Gestaltung und die Herstellung durch die Gießerei Strassacker in Süßen zu übernehmen, erläuterte Bürgermeisterin Claudia Grau am Dienstagabend in der Kultur- und Schulausschusssitzung des Gemeinderats. Bei der Stadt verblieben rund 4500 Euro für die Aufstellung des Denkmals.