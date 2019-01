„Ein aufregendes Jahr“

Der Bürgerausschuss-Vorsitzende Jürgen Geißler hielt die Silvesteransprache in Oberensingen

Am letzten Abend des Jahres treffen sich die Oberensinger für gewöhnlich auf ihrem Lindenplatz und lauschen der Silvesteransprache. So war es auch in diesem Jahr. Redner war diesmal der Stadtrat und Oberensinger Bürgerausschuss-Vorsitzende Jürgen Geißler.

Der Bürgerausschuss-Vorsitzende Jürgen Geißler sprach an Silvester auf dem Lindenplatz, der Oberensinger Liederkranz sang. Foto: Urtel

NT-OBERENSINGEN. Schon die musikalische Umrahmung des Oberensinger Liederkranzes war eine klingende Rückbesinnung auf das Jahr. Unter der Leitung von Eberhard Höngen blickten die Sänger mit „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“ auf das Weihnachtsfest zurück, ehe Jürgen Geißler verbal seine Einschätzung für 2018 abgab.

Ein aufregendes Jahr sei es gewesen. Ein Jahr oft geprägt von Protest, Aufschrei und Empörung, so Geißler. Dabei müsste man wie es der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jüngst forderte, wieder streiten lernen. „Gemeinsam statt einsam“ sei eine gute Devise, so Geißler. Egoismus hingegen führe in die Isolation, warnte er.