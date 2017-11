Die Volksbank ist seit dem Beginn dabei

10.11.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Auch im 27. Jahr der Aktion spendet das Kreditinstitut für das Auftaktkonzert – Noch Pakete verfügbar

Der Countdown läuft: Am morgigen Samstag um 20 Uhr steht schon das erste Konzert zu Gunsten unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ an. Der Auftritt der Vokalartisten „The Cast“ mit ihrem Programm „Oper macht Spaß“ in Oberboihingen ist gesichert – nicht zuletzt dank der Spende der Volksbank Kirchheim-Nürtingen.