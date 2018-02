Die vielen Möglichkeiten des Verzichts

17.02.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Mehr als jeder Zweite legt bis Karfreitag eine Fastenzeit ein

Am Aschermittwoch hat in dieser Woche nicht nur die Faschingszeit geendet, sondern zugleich auch die Fastenzeit begonnen. Sie schließt nach 40 Tagen an Ostern, dem Fest der Auferstehung von Jesus Christus, ab und erinnert an das Fasten von Jesus in der Wüste. Heutzutage fasten aber längst nicht mehr nur religiöse Menschen und es geht auch nicht immer nur um Nahrung.

Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die deutsche Krankenkasse DAK-Gesundheit hat bei einer Umfrage herausgefunden, dass aktuell mehr als jeder Zweite in den kommenden Wochen gezielt bestimmte Genussmittel oder Konsumgüter meiden will. Demnach wollen die meisten auf Süßigkeiten verzichten, gefolgt von Alkohol, Fleisch und Zigaretten. Jeder Vierte möchte zudem weniger online sein. Ob Schokolade, Knabbereien, Limonade und Eis oder Fernsehen, Kaffeetrinken, Smartphone-Nutzung und Fahrstuhlfahren – es bleibt jedem individuell überlassen, auf was er in den nächsten Tagen versuchen will, so häufig wie möglich oder ganz zu verzichten. Im Gegenzug gibt es den Trend, sich dafür mehr Zeit für Familie, Sport, Hobby oder Kultur zu nehmen.