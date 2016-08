Die Landesgartenschau faszinierte

25.08.2016, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

NZ-Leseraktion: Exklusive Führung mit Geschäftsführerin Annette Stoll-Zeitler und Gartenbauexperte Volker Kugel

Eine exklusive Führung mit Gartenschaugeschäftsführerin Annette Stoll-Zeitler und Gartenexperte Volker Kugel über das Gelände der Landesgartenschau in Öhringen erlebten am Dienstag 20 Leserinnen und Leser unserer Zeitung. Auf dem Areal erfreuten sich die Besucher an wechselnden Farbspielen und einzigartiger Blütenpracht.