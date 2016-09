Dichter im Schatten?

Jetzt bekommt der Friedrich Hölderlin, der größte (Dichter-)sohn der Stadt, ein Denkmal. Das ist schön. Drunten am Neckar wird es stehen. Nicht oben in der Stadt. Die Nürtinger Kulturreferentin Susanne Ackermann lobt den Standort. Der Neckar war dem Dichter wichtig, Strom, Sinnbild der Heimat. Ja, er hat ihn im gleichnamigen Gedicht besungen. Alleine stünde er da unten nicht. Radfahrer kommen am Weg den Neckar entlang dort vorbei. Der Standort werde angenommen, das hätten die Erfahrungen mit den Skulpturen Robert Koenigs gezeigt. Ja.

Dennoch wird man den Eindruck nicht los, als werde der Dichter da unten verlassen im Schatten stehen. Nicht oben bei den Nürtingern. Wo sie tagtäglich ihren Wegen und Geschäften nachgehen. Von Peter Härtling, dem anderen Dichtersohn der Stadt, ist zu hören, dass das Denkmal in die Innenstadt, hinter die Kreuzkirche gehöre. Diesen wie auch andere Standorte hätte man geprüft, so Susanne Ackermann. Überall dort stehe zu vieles. Keiner passe. Ja.